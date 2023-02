Rostos da aldeia. Miguel Ferreira — o enólogo de Favaios

Neste episódio vamos até ao Douro, ao planalto de Favaios, no concelho Alijó, conhecer o enólogo Miguel Ferreira. Miguel nasceu em Penafiel há 44 anos e não tinha qualquer ligação às vinhas. Tirou o curso de Enologia em Vila Real, onde conheceu a mulher, Berta Resende. Berta também é de um concelho do Douro, Tabuaço, mas também ela nunca tinha trabalhado com vinho ou nas vinhas. Agora compraram uma vinha em Favaios e estão a experimentar novas práticas de viticultura.

Miguel tornou-se num dos produtores da Adega de Favaios, onde é enólogo há duas décadas, e está a viver na pele o ditado que diz que “a vinha gosta de ver o dono todos os dias”.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.