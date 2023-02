Líder do PS-Porto critica João Galamba por causa da nomeação para a APDL

Eduardo Vítor Rodrigues acusa João Galamba de ignorar órgãos do partido sobre a nomeação do novo presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.

O presidente da federação distrital do Porto do PS, Eduardo Vítor Rodrigues, discorda da nomeação feita pelo Governo de João Pedro Neves para presidente do conselho de administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) e disse-o na última reunião do secretariado do partido, admitindo a hipótese de se demitir do cargo.