Mulher morta em agressão violenta pelo marido em Lisboa

Equipa de psicólogos do INEM foi accionada para o local, devido à presença dos filhos menores do casal no local

Uma mulher morreu esta madrugada, após ter sido violentamente agredida pelo marido, em Benfica, Lisboa. Os filhos menores estavam na residência onde terá ocorrido a agressão e foi accionada a equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o local. O homem terá sido detido.

Fonte do INEM confirma que os serviços receberam um alerta pelas 5h07, tendo accionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santa Maria e uma ambulância do INEM para o local do incidente. À chegada, a vítima, com cerca de 30 anos, “estava em paragem cardiorrespiratória”, tendo sido “transportada em manobras de reanimação para o Hospital de Santa Maria”. A vítima, contudo, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado já no hospital, confirmou fonte desta unidade hospitalar.

Contactada pelo PÚBLICO, a PSP confirma apenas a existência de uma agressão durante a madrugada, remetendo mais esclarecimentos para um comunicado que será divulgado mais tarde. A Polícia Judiciária também esteve no local e está a investigar o caso.

Segundo a CNN, já existiam antecedentes de violência doméstica associados ao casal, que teria dois filhos de cinco e 12 anos. A cadeia de televisão diz ainda que a agressão terá ocorrido pelas 3h, mas que só duas horas depois é que o próprio suspeito terá alertado as autoridades.