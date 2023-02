Governo ainda em conversações com a Alemanha para recuperar Leopard 2

Ministra da Defesa disse ainda estar a aguardar a revisão do plano para decidir o futuro do Hospital Militar de Belém.

A ministra da Defesa afirmou esta quarta-feira que o Governo está ainda em conversações com a Alemanha para a recuperação de tanques Leopard 2, reiterando que "algumas unidades" serão enviadas para a Ucrânia até ao final de Março. Em declarações aos jornalistas em Viseu, Helena Carreiras confirmou a intenção de enviar os tanques Leopard 2 para a Ucrânia até ao fim de Março, tal como tinha avançado o primeiro-ministro, António Costa.

"O que posso adiantar não é muito mais, na medida em que estamos ainda em conversas com a Alemanha sobre a forma como desenvolver esse trabalho que vai permitir reparar muitos dos nossos carros de combate e depois concretizar esse envio para a Ucrânia de algumas unidades", afirmou a governante.

No sábado, António Costa assegurou à Lusa que Portugal vai ceder às Forças Armadas ucranianas tanques Leopard 2 e adiantou que está em curso uma operação logística com a Alemanha para recuperação de alguns carros de combate. "Estamos neste momento a trabalhar para podermos ter condições de dispensar alguns dos nossos tanques. Sei quantos tanques serão [enviados para a Ucrânia], mas isso será anunciado no momento próprio", afirmou o líder do executivo.

Segundo o primeiro-ministro, Portugal está a trabalhar com a Alemanha para "permitir uma operação logística de fornecimento de peças, tendo em vista concluir a recuperação de alguns dos carros [de combate] que não estavam operacionais".

"Uma operação que se destina a ceder à Ucrânia alguns tanques, sem que, naturalmente, Portugal deixe de ter a sua capacidade militar intacta. Obviamente, Portugal tem também obrigações no quadro da NATO, que não podemos deixar de cumprir em termos de disponibilidade de equipamento para intervenções em caso de necessidade", advertiu.

A ministra da Defesa está esta quarta-feira em Viseu a acompanhar as actividades do Estado-Maior-General das Forças Armadas "Alista-te por um dia" e "Portugal e Forças Armadas", no âmbito do programa de divulgação das Forças Armadas.

Ministra aguarda plano para decidir futuro do Hospital Militar de Belém

Helena Carreiras disse também estar a aguardar que o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) reveja um plano de Junho de 2022 para decidir as novas funções do antigo Hospital Militar de Belém. "O EMGFA está a rever um plano, um apontamento que tinha entregue em Junho de 2022, mas que precisa de ser actualizado", explicou.

O antigo Hospital Militar de Belém foi remodelado para acolher um centro de apoio à covid-19 – cujos custos provocaram polémica ao terem aumentado de 750 mil euros para cerca de 3,2 milhões – e, posteriormente, acolheu refugiados afegãos, mas está sem uso desde Setembro.

"Neste momento, o que existe é o processo de transferência do Exército para o EMGFA e estou a aguardar a revisão de um plano que tem a ver com a futura utilização destas instalações", frisou a ministra. Segundo a governante, serão avaliadas "várias utilizações, que podem envolver também outras entidades", mas aguarda o plano do EMGFA para tomar uma decisão. "Logo que chegue o plano poderei avaliar devidamente as várias possibilidades."

O ex-ministro da Defesa João Gomes Cravinho, actual titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, foi esta quarta-feira ouvido no Parlamento sobre a polémica com os custos da reconversão do antigo Hospital Militar de Belém.

Questionada pelos jornalistas sobre as declarações de Gomes Cravinho, Helena Carreiras disse não ter "nada a dizer sobre esse assunto". "Estou aqui, nem sequer ouvi as declarações, não tenho nada a comentar sobre isso", afirmou.