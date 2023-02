Sporting apresentou recurso no TAD para ter Paulinho contra o FC Porto

O Sporting apresentou junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) um recurso à decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que suspendeu o futebolista sportinguista por três jogos, na sequência da sua expulsão e de palavras dirigidas pelo avançado ao árbitro da partida com o FC Porto, na final da Taça da Liga. Desta forma, os "leões" tentam ter Paulinho disponível para o jogo contra o FC Porto, da próxima jornada da I Liga.

O avançado sportinguista já cumpriu dois jogos de castigo, o primeiro na goleada dos "leões" na recepção ao Sporting de Braga (5-0) e o segundo no triunfo em Vila do Conde, frente ao Rio Ave (0-1). Mas o Sporting procura agora ter Paulinho disponível para novo embate com o FC Porto, na próxima jornada do campeonato.

O Sporting tenta que o tempo jogue a seu favor. Não sendo possível ao TAD, em tempo útil, constituir o colégio arbitral para apreciar a medida cautelar que acompanha o processo antes do jogo entre "leões" e "dragões" - domingo, 18h -, será o presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) a decidir se aceita ou não a providência. Se ela for aceite, Rúben Amorim poderá utilizar o jogador na partida contra o FC Porto, pois esta decisão teria efeitos suspensivos da deliberação do CD.