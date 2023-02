FC Porto não alinha em óperas no reencontro com o Ac. Viseu

Sérgio Conceição não espera um jogo de elevada nota artística no relvado do Fontelo, onde Jorge Costa quer promover a equipa, o clube e a cidade.

Duas semanas depois do duelo referente às meias-finais da Taça da Liga, FC Porto e Ac. Viseu reencontram-se esta quarta-feira (20h45, RTP1), no Fontelo, para decidirem quem marcará presença nas meias-finais da Taça de Portugal.

Apesar do triunfo folgado (3-0) da “final four”, o detentor do troféu — o segundo erguido pelos “dragões” nas últimas três edições (atingiu sempre as meias-finais desde 2017/18, sob o comando técnico de Sérgio Conceição) — não acredita em coincidências, por mais semelhanças que possam detectar-se entre os dois momentos e equipas.

No segundo encontro com o ex-companheiro e amigo Jorge Costa, Conceição espera os mesmos princípios de jogo e até “assinava por baixo” a repetição do resultado do jogo de Leiria, embora advirta para a improbabilidade de haver “ópera, até pelo estado do relvado”, descartando uma elevada “nota artística” nestes quartos-de-final.

Ainda assim, o técnico portista reconhece o trajecto dos viseenses, que só cederam perante o campeão nacional após impressionante série de 20 jogos sem derrotas. A reacção, com vitória sobre o Benfica B, explica o carácter dos “viriatos”, algo que nem a derrota frente ao Moreirense (líder destacadíssimo da II Liga), na última ronda, belisca.

Indiferente ao facto de os “azuis e brancos” não disporem de Francisco Meixedo, Otávio, Eustáquio, Wendell e Gabriel Veron (lesionados), Jorge Costa apela à “coragem”, contrariando a ideia de Conceição sobre o potencial do espectáculo: “Será um jogo desafiante, num relvado que já está bom. Espero um bom espectáculo”, deseja o técnico do Ac. Viseu que apresentará uma equipa “na máxima força”, mentalizada para “jogar bem, promover os jogadores, o clube e a cidade”.

À espera do adversário das meias-finais estará o vencedor do embate entre Famalicão e B SAD (18h45, SPTV2). Em Maio passado, na 33.ª jornada da Liga, os minhotos deixaram os “azuis” às portas da despromoção... confirmada na última ronda. Agora, em posição de “play-off” de despromoção da II Liga, a B SAD tem a possibilidade de retaliar e impedir que o Famalicão (13.º da Liga) alcance a terceira meia-final da história do clube, depois das de 1945/46 e de 2019/20.