Ex-director dos Jogos Olímpicos detido por suspeita de corrupção

De acordo com a comunicação social local, há acusação de manipulação de concursos no valor de cerca de 285 milhões de euros, para a organização de eventos olímpicos.

Um alto funcionário do comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio e três executivos foram detidos nesta quarta-feira na sequência de uma investigação em curso por violação das regras da livre concorrência no âmbito da organização do evento.

Yasuo Mori, ex-vice-director do comité organizador de Tóquio 2020, foi detido juntamente com Koji Henmi, da empresa publicitária japonesa Dentsu, e mais dos executivos, sob a acusação de violar as leis antimonopólio e práticas anticoncorrenciais.

De acordo com a comunicação social local, os quatro homens estão acusados de terem manipulado uma série de concursos no valor total de 40 bilhões de ienes (cerca de 285 milhões de euros), para a organização de eventos olímpicos.

A investigação da manipulação dos concursos para a escolha dos locais para eventos que serviram de teste aos Jogos Olímpicos, bem como para o próprio evento, é liderada pela Comissão de Comércio Justo do Japão, que analisa as violações das leis antimonopólio.

Alguns dos contratos tinham apenas um licitante, de acordo com relatos na comunicação social, e a procuradoria de Tóquio refere que as detenções por escândalos de fraude em concursos estão apenas a começar e podem envolver mais empresas.

Os detidos decidiam antecipadamente qual a empresa que iria ganhar um contrato e "concordavam que apenas a empresa escolhida para ganhar o contrato deveria participar" em cada concurso, refere a procuradoria em comunicado.

A procuradoria está também a investigar um outro escândalo de suborno centrado no ex-executivo da Dentsu, Haruyuki Takahashi, que era membro do comité organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, realizados em 2021 devido à Covid-19.

As amplas alegações de corrupção em torno de Tóquio 2020 fizeram com que a candidatura da cidade de Sapporo, no norte do Japão, à organização dos Jogos de Inverno de 2030 fosse colocada "em espera".