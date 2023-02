Um novo cooperativismo para a habitação

As cooperativas de habitação em propriedade colectiva são um contributo eficaz para combater a crise da habitação no país, e particularmente em Lisboa.

Em novembro, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) abriu a primeira fase de um concurso público de concessão a cooperativas de um terreno municipal para construção de habitação. É salutar a vontade de disponibilizar vários terrenos do município em direito de superfície para a construção ou reabilitação de 500 fogos de habitação por cooperativas de habitação. É um avanço na direção certa para ajudar a combater a crescente dificuldade no acesso à habitação que se vive em Lisboa e no país. Este primeiro concurso, no Lumiar, contempla 18 fogos. É um começo. Mas, infelizmente, um começo com algumas incongruências.