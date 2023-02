Nove dicas para preparar a casa à sua (avançada) idade

Depois de o meu pai ter tido um AVC aos 64 anos, eu, a minha mãe e a minha irmã confrontamo-nos com a necessidade de adaptar a casa dos meus pais às suas novas necessidades. Felizmente, a casa foi construída a pensar nos meus avós, em 2007, por isso, já tinha um corrimão na entrada e no quarto principal, além de duche com um banco e piso antiderrapante, entre outros itens de segurança.