Um álbum e vários ensaios imperdíveis na Orfeu Negro e na Antígona

Welcome to Paradise é o título de mais um dos diários gráficos do ilustrador, performer visual e cartoonista António Jorge Gonçalves. Com desenhos de turistas em Lisboa feitos nos últimos anos, tem capa dura e vai para as livrarias em Março, numa edição da Orfeu Negro, que com a Antígona reuniu a imprensa para anunciar as suas novidades editoriais para este ano. “Com ironia e lente de antropólogo”, disse a editora Carla Oliveira, o ilustrador faz um retrato caricatural de Lisboa: a outrora “pacata cidade branca” “mal se reconhece” hoje “na profusão de visitantes, tuque-tuques e trotinetas que tomaram conta das ruas, das praças, dos cafés e dos miradouros”.