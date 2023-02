A Netflix vai ser o grande mecenas da Cinemateca Francesa nos próximos três anos

Gigante do streaming vai apoiar a programação e ajudar a enriquecer as colecções da instituição de Paris, com a qual colabora já desde 2018.

A Netflix, a principal plataforma mundial de streaming, vai reforçar a sua colaboração com a Cinemateca Francesa, tornando-se o seu principal mecenas para os próximos três anos.

O anúncio foi feito esta segunda-feira por ambas as partes, com a instituição parisiense a destacar, em comunicado, que o acordo vem permitir “valorizar o património cinematográfico e facilitar a sua difusão” e a afirmar, pela voz do seu director, Frédéric Bonnaud, que ele “aumenta a capacidade de oferecer a um público mais alargado um acesso privilegiado a grandes realizadores e actores internacionais, e de transmitir o gosto pelo cinema às gerações mais jovens”.

A parceria agora revelada vem na sequência de uma uma colaboração que remonta a Outubro de 2018, e que tem associado as duas marcas em inúmeras manifestações cinéfilas na sede da cinemateca, em Paris.

Nos termos deste patrocínio, avança a revista Première citando o comunicado da Netflix, a empresa americana presta-se a apoiar inúmeras actividades, a começar pela programação de filmes, retrospectivas, antestreias, masterclasses e encontros. Mas também a realização de festivais, como Toute la Mémoire du Monde (Toda a Memória do Mundo), cuja próxima edição decorre já de 8 a 12 de Março, e as famosas exposições temporárias – a próxima a chegar, Viva Varda, dedicada à celebrada autora de As Praias de Agnès, abrirá portas de 11 de Outubro até 28 de Janeiro de 2024.

No caderno de encargos do novo acordo estão ainda actividades e programas educativos para o público mais jovem, e o enriquecimento dos arquivos e das colecções da instituição francesa através da aquisição de objectos e maquetas, peças de decoração e guarda-roupa, mas também argumentos, fotografias e outros materiais de produções da própria Netflix.

A associação deste gigante do streaming com a Cinemateca Francesa vai já a caminho dos cinco anos, e entre as iniciativas passadas com a chancela da Netflix contam-se, por exemplo, uma retrospectiva de produções da plataforma norte-americana, mas também antestreias de filmes como O Outro Lado do Vento, de Orson Welles, O Irlandês, de Martin Scorsese, ou O Poder do Cão, de Jane Campion, com a presença dos realizadores, e masterclasses com cineastas como Damien Chazelle e David Fincher.

A Netflix patrocinou também o restauro do clássico do cinema francês Napoléon (1927), de Abel Gance.

“Estamos muito satisfeitos por estreitarmos os nossos laços com a Cinemateca Francesa, que trabalha para promover o cinema francês e internacional”, disse igualmente em comunicado, citado pela imprensa francesa, a vice-presidente do departamento de comunicação e relações públicas da Netflix para a França e o Sul da Europa, Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce, destacando a oportunidade de associar a “riqueza da programação” da instituição francesa à diversidade do catálogo Netflix.

A parceria surge num momento em que, apesar de continuar a liderar o mercado, contando com mais de 230 milhões subscritores em mais de 190 países, a plataforma americana viveu em 2022 um ano atribulado nas suas contas, despediu funcionários e decidiu acabar com a partilha de contas.