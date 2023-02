Netflix prepara-se para acabar com a partilha de contas

Não há uma data certa para a entrada em vigor desta medida, mas a plataforma já tinha avisado que ia apertar com a partilha de contas em mais mercados no final deste primeiro trimestre.

A Netflix já tinha avisado que queria que os utilizadores que usam passwords alheias criassem “as suas próprias contas”, mas agora vai impedir que pessoas que vivam em casas diferentes partilhem a mesma conta. No site da Netflix passou a constar a informação que as contas se destinam a pessoas que "morem juntas numa única casa".

A plataforma vai mais longe e explica como vai impedir o uso abusivo de contas. "Usamos informações como endereços IP, IDs de dispositivos e a actividade das contas conectadas à conta Netflix". Quando um dispositivo iniciar sessão numa conta ou for usado com regularidade, a Netflix poderá solicitar que o utilizador faça a verificação do aparelho antes que este possa ser utilizado para ver conteúdos.

"Quando alguém faz login na conta a partir de um dispositivo que não está associado à sua residência Netflix, podemos solicitar que verifique esse dispositivo antes que possa ser usado para assistir à Netflix. Fazemos isto para confirmar que o dispositivo que está a tentar aceder à conta está autorizado a fazê-lo", diz a empresa.

Não há uma data certa para a entrada em vigor desta medida, mas a plataforma já tinha avisado que ia apertar com a partilha de contas em mais mercados no final deste primeiro trimestre. E como será feita esta verificação? A Netflix vai enviar um link para o endereço de e-mail ou número de telefone associado ao proprietário principal da conta.

O link abre uma página com um código de verificação de quatro dígitos, que deve ser inserido no dispositivo que o solicitou nos 15 minutos seguintes à recepção do e-mail. Se o código expirar, será preciso repetir o processo. Esta verificação de dispositivos "pode ser exigida periodicamente". A Netflix sublinha que não cobrará nenhum valor de forma automática se os utilizadores partilharem a conta com alguém que não vive na mesma casa.

O gigante do streaming, avança a SkyNews, vai tratar os dispositivos que usam a mesma conta como confiáveis se estes estiverem conectados ao Wi-Fi doméstico de forma regular. Assim sendo, os utilizadores vão poder continuar a ver filmes e séries fora de casa, incluindo no telemóvel, desde que se voltem a conectar à Wi-Fi uma vez a cada trinta dias.