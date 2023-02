“Não vou gastar a minha subvenção em música comercial”

Licenciado em Direito, começou a sua vida profissional como jornalista, mas não tardou a enveredar pela gestão cultural. Louwrens Langevoort (Groningen, 1957) é hoje o programador da Kölner Philharmonie, cargo que acumula com o de presidente da ECHO - European Concert Hall Organisation, de que fazem parte a Casa da Música e a Fundação Calouste Gulbenkian. Foi na qualidade de presidente da ECHO que esteve presente na abertura do Ano Alemanha da Casa da Música, no mês passado. O PÚBLICO aproveitou para tentar descobrir se as instituições portuguesas se encontram alinhadas com os restantes membros da rede.