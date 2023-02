Jogo entre o Salgueiros e o Marítimo B não acabou por agressão ao árbitro

O caso aconteceu no Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol português.

É mais um episódio de violência no futebol português e, desta vez, envolvendo um árbitro, o que também não é caso virgem. A vítima, neste caso, foi João Loureiro, da Associação de Futebol de Viana do Castelo, agredido por Amadu Turé, futebolista do Salgueiros.

Tudo aconteceu neste domingo ao minuto 87 do encontro relativo à 17.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal e que opunha o emblema portuense ao Marítimo B, quando o guineense empurrou o árbitro, atirando-o ao chão.

A agressão ocorreu no momento em que o marcador da partida registava uma igualdade a um golo e logo depois de os maritimistas terem chegado ao empate na sequência de um pontapé de penálti convertido por Dylan Collard. Amadu Turé terá agredido um adversário e, por esse facto, o árbitro do encontro mostrou-lhe o cartão vermelho, expulsando-o do jogo.

Gerou-se então uma grande confusão com o avançado do Salgueiros, recentemente contratado ao União de Santarém e que fazia o seu primeiro jogo desta época com a camisola salgueirista, a encostar a sua cabeça à do juiz da partida, levando este a cair no relvado. A partida já não seria reatada com o árbitro a dar por concluído o encontro e as equipas a recolherem aos balneários.

A situação mereceu a condenação imediata do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que, em comunicado, manifestou igualmente total solidariedade para com o árbitro.

“O Conselho de Arbitragem da FPF condena veementemente a agressão de que foi vítima o árbitro João Loureiro no decorrer do jogo do Campeonato de Portugal Salgueiros-Marítimo B.

O CA repudia todos os episódios de violência nos campos de futebol e lamenta que uma vez mais um árbitro tenha sido vítima de um acto indigno e cobarde. O CA manifesta total solidariedade para com João Loureiro e a equipa de arbitragem presente no jogo”, pode ler-se no comunicado.