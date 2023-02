Num mês, grupo de jovens de Olhão agrediu 15 imigrantes

As autoridades policiais estão a investigar as agressões cometidas contra um cidadão nepalês, em Olhão, que se tornaram públicas através de um vídeo partilhado nas redes sociais. Contudo, o que aconteceu a 25 de Janeiro não foi um caso isolado. Grupo de jovens está envolvido em, pelo menos, oito situações de agressões a imigrantes.

Já foram identificados alguns dos suspeitos que terão sido responsáveis pelas violentas agressões a Nirmal, imigrante nepalês de 26 anos. "Poderão ser identificados mais nas próximas horas ou dias", adiantou este sábado, em declarações aos jornalistas, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que descreve o episódio de violência como "comportamento inadmissível e inaceitável".

Nirmal teria acabado de sair do seu primeiro dia de trabalho em Olhão, e estaria a caminho de casa, acompanhado por um colega. Ao passar a rua Vasco da Gama, no centro da cidade algarvia, foram atacados por um grupo de jovens, "sete ou nove", recorda o jovem de 26 anos.

Enquanto o colega conseguiu fugir, Nirmal foi violentamente agredido. Os atacantes derrubaram-no com pontapés, espancaram-no, bateram-lhe com um pau. Um deles tentou atear fogo ao cabelo da vítima com um isqueiro.

No vídeo em causa, os jovens usam capuzes e os seus rostos não são bem visíveis, mas imagens de videovigilância permitiram reconhecê-los. São de Olhão, têm entre 16 e 19 anos e, ainda que a PSP não os tenha identificado formalmente, na cidade já se sabe quem são.

Segundo avançou a SIC, que reuniu vários testemunhos de imigrantes a viver na cidade, os ataques costumam acontecer pelas 23h, quando as vítimas saem do trabalho. No último mês o grupo terá sido responsável por oito agressões, sendo as vítimas 15 imigrantes de origem asiática.

O presidente da Câmara de Olhão, António Pina, já apelou a uma tomada de acção por parte das autoridades e diz ter receio de que se faça "justiça popular". "Já quase toda a gente sabe quem são e começam a surgir grupos de pessoas disponíveis para tratar do assunto de forma oficiosa", afirmou, em declarações à SIC. "É uma decisão do Ministério Público e do juiz, mas retirá-los da comunidade brevemente era importante, até para a segurança deles. A população olhanense não aceita aquilo."

Além das reiteradas agressões, o grupo de jovens também roubou a mochila da vítima, enquanto esta, no chão, pedia que parassem de agredi-lo e lhe devolvessem, pelo menos, os documentos que guardava na mochila.

"Sim, estamos a investigar [o caso]. Não houve denúncia, mas, como é um crime público, estamos a investigar", confirmou à agência Lusa fonte das relações públicas do comando distrital de Faro da Polícia de Segurança Pública.