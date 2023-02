O que os clássicos nos dizem sobre os que andam à caça dos outros

Todas as semanas passam pelas minhas mãos muitas centenas de livros, quando faço a triagem das entradas para a Biblioteca/Arquivo Ephemera. Já para prevenir as más-línguas, eu disse “passam pelas minhas mãos” e não que os li. Esta semana entrou uma biblioteca muito rica em livros clássicos, literatura e filosofia, em português e francês, muitas vezes bilingues. E eu disse aos meus amigos que me estavam a ajudar: “Não me deixem abrir os livros, porque senão fico a lê-los.”