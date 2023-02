João Mário continua a empurrar o carrossel do Benfica

Com mais um “bis” do internacional português, os “encarnados” derrotaram no Estádio da Luz o Casa Pia, por 3-0.

Quatro dias depois de rodar a boa velocidade em Arouca, o carrossel do Benfica voltou a girar com qualidade. Pelo segundo jogo consecutivo, Roger Schmidt apostou num plano de jogo em que a mobilidade dos seus jogadores da frente era o trunfo principal e, mais uma vez, a estratégia do treinador alemão surtiu efeito. Mérito do novo “homem golo” dos benfiquistas: pela primeira vez na carreira, João Mário bisou em jogos consecutivos. No triunfo por 3-0 no Estádio da Luz frente ao Casa Pia, Bah fechou a contagem e estreou-se a marcar pelas “águias”.

Com Enzo definitivamente riscado das opções e Gonçalo Ramos ainda a recuperar de lesão, Roger Schmidt tinha à sua disposição mais opções do que a meio da semana em Arouca (Rafa e Draxler já estavam aptos), mas o técnico alemão optou por manter o “onze” da última partida, com Gonçalo Guedes a assumir o papel de falso “9”.

Porém, ao contrário do que tinha acontecido em Arouca, no arranque do encontro as “águias” depararam-se com um rival que mostrou vontade de jogar no campo todo. Se para travar o Benfica os arouquenses tinham apostado em recuar as linhas, o Casa Pia tentou nos primeiros minutos pressionar o adversário no seu terreno. Com isso, Filipe Martins retardou o ascendente benfiquista, mas não evitou que a equipa de Schmidt voltasse a mostrar que atravessa um bom momento.

Não tendo muita presença na área, o Benfica privilegiou o colectivo e o dinamismo dos seus homens da frente, conseguindo construir a primeira grande oportunidade aos 19’, quando Ricardo Batista impediu com o pé que Gonçalo Guedes fizesse um grande golo: assistido por Bah, o internacional português esteve quase a marcar de calcanhar.

Positivo/Negativo Positivo João Mário Já lá vão 16 golos esta época. No currículo de João Mário, a temporada mais produtiva tinha sido em 2014/15 e 2015/16, quando apontou sete golos pelo Sporting, mas no Benfica de Roger Schmidt essa marca já foi pulverizada. Negativo Casa Pia Nos primeiros minutos, a equipa de Filipe Martins ainda mostrou alguma audácia. No entanto, após o primeiro golo “encarnado”, o Casa Pia desapareceu do jogo.

A partir daí, a superioridade “encarnada” tornou-se clara. O Casa Pia deixou de conseguir pressionar alto, e, apesar de uma jogada de Baró ainda ter assustado Vlachodimos, o Benfica chegou com mérito à vantagem. Após desequilibrar o lado direito da defesa dos “gansos”, Neres colocou na área e João Mário, ao segundo poste, finalizou com competência.

A dez minutos do intervalo, os “encarnados” ganhavam conforto e, mais cedo do que em Arouca, João Mário repetiu o “bis”: aos 43’, Grimaldo fez a sexta assistência e o “20” benfiquista fez o 12.º golo na I Liga, igualando Gonçalo Ramos e Fran Navarro na liderança dos melhores marcadores.

Após uma primeira parte cinzenta do Casa Pia, Filipe Martins lançou para os últimos 45 minutos Clayton Silva e Yuki Soma, mas a entrada do brasileiro e do japonês não provocou mossa no Benfica.

Sem necessitarem de manter as rotações elevadas, as “águias” começaram a gerir o ritmo sem permitirem que o rival construísse perigo para a baliza de Vlachodimos e qualquer dúvida sobre para que lado iam pender os pratos da balança ficou desfeita no minuto 71: após correr todo o meio-campo do Casa Pia, Bah puxou para dentro e rematou de pé esquerdo de fora da área, estreando-se a marcar pelo Benfica.

De imediato, Schmidt trocou Guedes e Neres por Musa e Draxler - Rafa entrou nos minutos finais e esteve perto de marcar -, mas o Casa Pia já estava rendido. Com a quarta vitória consecutiva sem sofrer golos, o Benfica deu nova prova de força e empurra a pressão para o lado da concorrência.