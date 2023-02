Sejam bem-vindos ao Parque do Perdão!

Uma área a céu aberto povoada com uma centena e meia de cabinas com sacerdotes prontos para receber e perdoar, durante três dias, jovens de todo o mundo que farão fila para se confessar.

A parte que mais intriga é o Parque do Perdão. No site da Jornada Mundial da Juventude vem descrito assim: “O Parque do Perdão conta com 150 confessionários, e em diferentes idiomas estará disponível um sacerdote para acolher e escutar os jovens peregrinos, convidando-os a fazer a experiência do amor e da misericórdia de Deus através do sacramento da Reconciliação.”