Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro golo árabe

Cristiano Ronaldo festejou, pela primeira vez, na Arábia Saudita um golo seu. É verdade que foi de penálti, é verdade que surgiu apenas

No jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga saudita de futebol, entre o Al Fateh e o Al Nassr – onde Cristiano Ronaldo foi titular e capitão de equipa – o resultado deu empate a dois golos, fazendo com que o emblema onde agora alinha CR7 somasse um ponto e igualasse o Al Shabab no topo da classificação, agora ambas as equipas com 34 pontos.

O espanhol Cristian Tello, avançado de 31 anos que passou pelo FC Porto entre 2014 e 2016, inaugurou o marcador para o Al Fateh, logo aos 12’, num remate fulminante.

Mas Anderson Talisca – que esteve no Benfica entre 2014 e 2018 - repôs a igualdade para o Al Nassr já no período de compensação da primeira parte - foi o 14.º golo do brasileiro esta época em 15 jogos e o 36.º em 48 partidas pelo clube.

Na segunda parte, foi o Al Fateh a voltar a marcar primeiro, novamente numa altura em que a equipa de Cristiano Ronaldo estava melhor na partida e em que o português já tinha visto um golo ser-lhe (bem) anulado por fora de jogo e a barra da baliza adversária desviar um "disparo" potente do português. Num remate de primeira e sem deixar a bola tocar no chão, o argelino Bendebka, fez o 2-1 que só foi desfeito quase em cima do apito final do encontro.

Uma falta sobre Masharipov no período de compensação deu penálti a favor do Al Nassr e ofereceu a Cristiano Ronaldo a possibilidade de marcar o seu primeiro golo saudita - CR7 não perdoou, enganando o guardião sueco Rinne, do Al Fateh.

A partida acabaria pouco depois e já sem Talisca em campo, expulso por ter pisado o calcanhar de um adversário, ver (bem) o vermelho do árbitro.