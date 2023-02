Varane retira-se da selecção francesa

A final perdida há pouco mais de um mês para a Argentina continua a ter efeitos na selecção francesa. Depois de Hugo Lloris e Steve Mandada terem renunciado aos “bleus” logo após o Mundial, desta vez foi Raphael Varane, central do Manchester United, a seguir pelo mesmo caminho. Varane, de 29 anos, fez o anúncio nesta quinta-feira com uma mensagem nas redes sociais, a dizer que é “o momento ideal para a retirada do futebol internacional”, depois de meses a reflectir sobre o assunto.

“Representar o nosso magnífico país durante uma década foi uma das maiores honras da minha vida. Cada vez que vesti a camisola azul foi especial, senti um grande orgulho. O dever de tudo dar, de jogar com o coração e ganhar sempre que estava em campo”, escreveu Varane no Instagram, uma mensagem acompanhada por fotos de vários momentos na selecção, a primeira de todas com a taça de campeão mundial de 2018 na mão.

Varane retira-se dos “bleus” antes de chegar às 100 internacionalizações e sem assumir a braçadeira de capitão – seria ele o destinatário depois de Lloris ter anunciado a sua retirada logo após o Mundial do Qatar. Ficou-se pelos 93 jogos (cinco golos), o primeiro dos quais com apenas 19 anos, a 22 de Março de 2013, um jogo de qualificação para o Mundial frente à Geórgia. O último foi a final do Mundial a 18 de Dezembro do ano passado, com derrota dos “bleus” nos penáltis, frente à Argentina. Pelo meio, o título de campeão mundial em 2018, na Rússia, e a conquista da Liga das Nações em 2021, participação em três Mundiais (2014, 2018 e 2022) e um Europeu (2021).

Varane não justificou a sua decisão de abandonar a selecção numa idade em que ainda podia ser importante em, pelo menos, mais um ciclo com o objectivo de chegar ao Mundial 2026. O jornal Le Parisien diz que o jogador quer “ter mais tempo para a família” e que sente “desgaste físico e mental”, pela derrota na final do Qatar 2022 e por problemas recorrentes no joelho direito – esta tem sido, aliás, uma época problemática para Varane no United, apenas presente em 18 jogos dos 33 que os “red devils” já fizeram.

Didier Deschamps, o único seleccionador da carreira internacional de Varane, revelou que já sabia da decisão do central e que a compreende. “Ligou-me há alguns dias e explicou-me as suas razões. É um rapaz inteligente, que aproveitou o tempo para reflectir, pesar os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Não vou entrar em detalhes sobre a nossa conversa, mas ele disse que o seu tempo tinha chegado ao fim. Passei por uma situação semelhante, compreendo os seus argumentos e respeito a decisão”, referiu.