ABVP lança Bolsa de Activismo Socioambiental para inspirar viajantes portugueses

A Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) acaba de lançar uma Bolsa de Activismo Socioambiental, com o objectivo de inspirar “todos os viajantes portugueses para jornadas mais profundas e conscientes”. A iniciativa, criada em parceria com a agência Viagens Balão, pretende apoiar “um ou mais projectos”, até um limite de 1000 euros, traduzido “em serviços de voos e estadas”, lê-se em comunicado.

“Mais do que propor projectos que espelhem boas práticas em viagem, aquelas que todos devemos ter no nosso dia-a-dia, o que procuramos são ideias realmente inspiradoras e com efectivo impacto — material ou imaterial — nas comunidades, bem como uma forma criativa de as comunicar”, resume Rui Barbosa Batista, vice-presidente da ABVP, jornalista, autor do blogue BornFreee e um dos três elementos do júri. “Valorizamos a empatia”, sublinha na nota de imprensa.

As candidaturas podem ter como grande eixo os Direitos Humanos, a crise climática e ambiental, a conservação da natureza, ou a sustentabilidade socioambiental. Valorizam-se “ideias ousadas”, “projectos com a cabeça na lua, sem tirar os pés do chão”, e “formas criativas e apelativas de as revelar ao mundo”.

O foco da candidatura — e da viagem — deverá passar por “fomentar uma maior compreensão do mundo e da sua riquíssima diversidade social, cultural, histórica e diversos outros domínios” e, através do exemplo, inspirar “as pessoas a explorar, derrubar preconceitos, criar pontes, atingir sonhos, aproximar povos e culturas, sempre em harmonia com o meio natural” e, dessa forma, “despertar o interesse e a motivação da comunidade para viagens cada vez mais focadas nas questões que inquietam o planeta”.

Esta “é mais uma iniciativa da ABVP que pretende alargar a sua influência inspirativa e boas práticas a toda a população, não apenas à comunidade de bloggers de viagens”, sublinha Filipe Morato Gomes, presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante, em comunicado. A bolsa já tinha sido anunciada em Setembro, durante a segunda edição do Travel Fest, festival promovido pela ABVP.

As candidaturas estão abertas até 31 de Março (formulário) e é valorizada “uma ideia inspiradora, bem estruturada, claramente apresentada, com calendário (das várias fases) definido” e um “orçamento credível, optimizado no custo-benefício”, além da “capacidade de escrita e garantia de produção multimédia”, assim como o potencial para “chegar a novas audiências, além dos puros amantes de viagens”. Todas as fases do projecto deverão ser “totalmente concluídas” até ao final de 2023.

O júri é composto por Rui Barbosa Batista, a formadora e viajante ​Tita Sorte, em representação da Viagens Balão, e Ana Abrão, fotógrafa e autora do livro de fotografias e histórias de viagem Outros Mundos. Os vencedores serão anunciados a 19 de Abril.