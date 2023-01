Foste demitido pela primeira vez? Sabe como lidar

Amanda Abreu, 27, viveu a sua primeira demissão em Junho de 2022. Trabalhava como analista de estratégia de prevenção a fraudes. Diz que o despedimento aconteceu por corte de gastos.

Os primeiros dias: "De início é um choque. Eu tinha um carinho muito grande pela organização e tinha aquela ideia de 'vestir a camisa da empresa'. Mesmo que o motivo da demissão não fosse pelo meu desempenho, eu questionei a minha capacidade e se era suficiente para o cargo. Depois veio o medo de não saber como seria o futuro."

O que aprendeu: "Não podemos iludir-nos muito com a organização porque, no fundo, a empresa está preocupada com o lucro dela, mesmo que tenha uma cultura bacana. Temos que focar em estarmos preparados tanto no profissional como no emocional. A demissão acontece e faz parte da nossa carreira. Não quer dizer que somos incapazes."