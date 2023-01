Estado vai investir milhões em mouchão inundado que, afinal, é privado

Degradação do mouchão da Póvoa arrasta-se há quase sete anos. Agência Portuguesa do Ambiente elaborou novo projecto mas tribunal reconhece propriedade privada contra posição do Ministério do Ambiente.

Tudo começou em Abril de 2016, quando um pequeno rombo de pouco mais de 30 metros no dique de protecção do mouchão da Póvoa começou a gerar inundações no interior daquela que é (era) a maior ilhota do estuário do Tejo. Desde então sucederam-se as reclamações de autarcas locais e as promessas de intervenção da tutela do Ambiente, que nunca se concretizaram. O rombo cresceu para mais de 200 metros e o mouchão de 810 hectares está, em grande parte, inundado, com solos que já foram extremamente férteis completamente salinizados. Teme-se mesmo o desaparecimento da ilhota, para onde chegaram a ser apresentados projectos turísticos de grande dimensão.