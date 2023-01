Quem não tem IRA caça com BEA?

Onde estava o leitor a 16 de agosto de 2022? Entretido com a Volta a Portugal ou com os passeios convidativos da época estival? Não diga que perdeu a promulgação do Inflation Reduction Act (IRA) pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA). Se perdeu, não se sinta culpado, a União Europeia (UE) também perdeu. Mas não nos apressemos a censurá-la. Este é só o maior investimento em segurança energética e a legislação sobre transição climática mais significativa da história americana. São quase 355 mil milhões de euros para financiar energia verde e conceder créditos fiscais. O IRA equivale a quase ano e meio do PIB português ou a cerca de 1800 Cristianos Ronaldos contratados pelo Al-Nassr.