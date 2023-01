Sp. Braga confirma contratação de Pizzi

O Sporting de Braga, actual segundo classificado da I Liga, confirmou nesta segunda-feira que Pizzi será jogador do clube. O internacional português regressa assim a um emblema ao qual já esteve vinculado entre 2007 e 2011.

O médio, actualmente com 33 anos de idade, rescindiu com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e assinou um contrato válido até 2024 com os bracarenses.

O internacional português junta-se assim a Bruma e Joe Mendes na lista de reforços de Inverno do Sp. Braga.

O regresso de Pizzi a Braga, contudo, não é bem encarado por todos os adeptos e no domingo à entrada do Estádio Municipal de Braga, foi colocada uma tarja em que se contestava a contratação do médio.