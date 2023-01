A hexapodia e a cebola do Apocalipse

Noventa segundos para a meia-noite! O relógio do juízo final avançou uns centímetros esta semana, deixando-nos, de acordo com o Bulletin of Atomic Scientists, “mais perto que nunca” da autodestruição. A novidade não foi noticiada com pontos de exclamação, porque o tom das reacções que incentiva é tudo menos exclamatório. Pelo contrário: a ocasião é apenas mais um ritual mediático sazonal, reservado para o minuto 40 do alinhamento, tão familiar como o primeiro mergulho do ano em Carcavelos ou o encerramento da estrada entre Piornos e a Torre.