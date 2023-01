Benfica conquista Taça da Liga feminina de futsal pela segunda vez

O Benfica conquistou neste domingo pela segunda vez a Taça da Liga feminina de futsal, graças a um triunfo por 4-1 sobre o Nun’Álvares, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Depois da derrota frente ao mesmo adversário na edição de 2021-22, as “águias” nunca estiveram em desvantagem no marcador e, com golos de Janice, Raquel Santos e Fifó (2), impuseram a sua superioridade. O golo de consolação do Nun'Álvares foi apontado por Carla Vanessa (28').

Com este triunfo, o Benfica destaca-se no palmarés da prova, com dois títulos em três edições, contra um do adversário deste domingo.