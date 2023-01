Tom Verlaine, líder dos Television, morre aos 73 anos

O guitarrista norte-americano Tom Verlaine, líder dos Television – a banda com a qual lançou, em 1977, o icónico álbum de estreia Marquee Moon –, morreu este sábado em Nova Iorque, aos 73 anos, “após uma breve doença”, anunciou Jesse Paris Smith, filha de Patti Smith.

Com uma longa carreira a solo, iniciada em 1979 com o álbum epónimo Tom Verlaine, o guitarrista, cantor, compositor e letrista colaborou também com muitos músicos – de Patti Smith, com quem teve um envolvimento romântico, a David Bowie ou a Lee Ranaldo, dos Sonic Youth –, mas o período mais decisivo do seu percurso foi o desses breves anos da década de 70, quando fundou e liderou os Television, a primeira banda punk a actuar no famoso clube nova-iorquino CBGB, por onde depois passaram Patti Smith e os Ramones, Blondie e os Talking Heads.

Verlaine, cujo nome de baptismo era Thomas Miller, nasceu em 1949 em New Jersey, nos Estados Unidos, e estudou num colégio privado no estado de Delaware, onde foi condiscípulo de Richard Meyers, com quem fugiu da escola e rumou a Nova Iorque no final dos anos 60. Interessado pela música desde muito novo, estudou piano, trocou-o depois pelo saxofone por influência de Stan Getz, e ele próprio conta que decidiu tornar-se guitarrista quando ouviu o tema 19th Nervous Breakdown, dos Rolling Stones, lançado em 1966.

Já em Nova Iorque, decidiu adoptar o apelido do poeta simbolista francês Paul Verlaine, ao passo que o seu amigo Richard Meyers, com quem fundou em 1972 a efémera banda Neon Boys – que integrava ainda o percussionista Billy Ficca –, escolhia o nome artístico Richard Hell.

Logo no ano seguinte o grupo, que entretanto acoplara o guitarrista Richard Lloyd, passou a chamar-se Television. Nos anos seguintes, ganharam notoriedade na cena punk e alternativa de Manhattan, actuando em clubes como o Max’s Kansas City, onde tocavam os New York Dolls, Lou Reed e os Velvet Underground ou Iggy Pop e os Stooges, e sobretudo no CBCG, que começara por ser um clube de blues e de música country, mas que em 1973 se virara para o punk rock, inaugurando esta sua nova fase precisamente com um concerto dos então recém-criados Television.

Destacando-se na cena punk simultaneamente pela sua qualidade técnica e pela sua dimensão experimental, ambas já evidentes no seu single de estreia, Little Johnny Jewel, de 1975, os Television atingiram o seu apogeu dois anos mais tarde com o Marquee Moon, um desses álbuns em que não há uma canção que pareça dispensável, do tema de abertura See no evil à faixa de encerramento, Torn curtain, passando pelos dez minutos da música que dá nome ao disco, com um memorável diálogo de guitarras entre Verlaine e Lloyd, bastante distante do uso habitual do instrumento na música punk da época, e criando uma atmosfera simultaneamente urbana e lírica, acentuada pela letra de Tom Verlaine, que termina com os versos “I was listening/ Listening to the rain/ I was hearing/ Hearing something else”.

Marquee Moon teve amplo reconhecimento crítico, e se não vendeu muito nos Estados Unidos, alcançou um significativo sucesso comercial no Reino Unido. E o álbum continua a ser presença recorrente nos principais tops da música popular. A revista Rolling Stone coloca-o em 128.º lugar na sua lista dos 500 melhores álbuns de sempre.