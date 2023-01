“Somos mulheres na vela, e então?”

Não estiveram na largada para a segunda etapa da Ocean Race 2023, que ligará Cabo Verde à África do Sul, mas para Mariana Lobato, Matilde Pinheiro de Melo e Francisca Pinho as memórias das primeiras 1900 milhas náuticas da mais importante prova de circum-navegação de vela por equipas vão demorar a desaparecer. A bordo do VO65 da Mirpuri Foundation Racing Team, as três velejadoras depararam-se com condições extremas – “as ondas entravam nos olhos e pareciam agulhas” – e, embora no final a equipa com tripulação 100% portuguesa tenha optado por retirar-se da regata após um erro de navegação, todas esperam que em Portugal se comece a dar mais valor à vela offshore.