Num jogo de alta tensão, com algumas picardias, a gestão disciplinar foi um dos maiores desafios enfrentados pela equipa de arbitragem chefiada por João Pinheiro. E houve duas falhas relevantes neste capítulo: a primeira aconteceu aos 67’, num lance em que Wendell deveria ter visto o cartão vermelho em vez do amarelo, por conduta violenta, a segunda já no tempo de compensação, altura em que Tanlongo também deveria ter sido expulso pelas mesmas razões.

3’: Pedro Gonçalves cruza a bola e o esférico bate na barriga e no braço direito de Marcano, que o tinha encostado e ao longo do corpo, sem volumetria. Lance legal e sem motivo para marcação de pontapé de penálti.

13’: Pedro Gonçalves faz o passe para Edwards, que acaba por marcar o golo. Contudo, o videoárbitro (VAR) intervém para reverter a decisão, uma vez que o avançado do Sporting estava adiantado por 41 cm.

31’: cartão amarelo bem mostrado a Ugarte, por ter cometido uma falta táctica. Na ocasião, o médio uruguaio rasteirou Galeno, impedindo assim um ataque já prometedor por parte do FC Porto.

58’: não há motivo para o penálti reclamado por alguns elementos do FC Porto. Quando a bola é cruzada para a área por Galeno, acaba por embater no peito de Gonçalo Inácio.

63’: duplo amarelo, um para Paulinho, que corta uma saída em contra-ataque (falta táctica) do FC Porto, e outro para Pepe, por protestos excessivos na sequência da falta.

67’: Wendell foi advertido com num lance em que se envolveu com Pedro Gonçalves a meio-campo, sem disputar a bola. Em vez do cartão amarelo, deveria, porém, ter sido mostrado o cartão vermelho, por conduta violenta, já que o lateral do FC Porto atinge de forma deliberada o adversário com o braço.

67’: Pedro Gonçalves advertido por comportamento antidesportivo, depois de ser virado e “crescido” para Wendell.

72’: bem mostrado o segundo cartão amarelo a Paulinho. Na ocasião, o avançado do Sporting levantou o braço esquerdo e acertou na cara do seu adversário.

95': cartão vermelho por mostrar a Tanlongo, por conduta violenta: o médio do Sporting deu uma joelhada, sem bola, e acertou em cheio com a mão no peito de Otávio.

96’: cartões amarelos exibidos a Gonçalo Inácio e a Gonçalo Borges, em ambos os casos por comportamento antidesportivo, que depois potenciou um ajuntamento de outros jogadores.