PS e PSD alinhados na defesa do hospital do Oeste junto à via férrea

No período de oito dias um deputado do PS e outro do PSD publicaram, respectivamente, no PÚBLICO e no Expresso, artigos de opinião a defender que a localização do futuro hospital do Oeste deverá ter em conta a proximidade da linha férrea homónima. O socialista José Carlos Barbosa e o social-democrata Hugo Oliveira consideram que o modo ferroviário é o mais adequado para servir um equipamento daquela natureza e que o próprio futuro hospital é, por outro lado, um importante gerador de tráfego que ajudará a viabilizar a linha do Oeste, a qual está a ser electrificada.