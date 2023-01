Uma menina de 10 anos duvidou do Pai Natal. E enviou amostras de ADN à polícia

Scarlett Doumato recolheu o biscoito meio comido e as cenouras mordiscadas que tinha deixado ao Pai Natal e às suas renas e submeteu-as a testes de ADN.

Na manhã de Natal, Scarlett Doumato fez uma pausa para brincar com os seus novos brinquedos, marchou para a cozinha, voltou com sacos de plástico e começou a recolher provas — o Oreo meio comido e um par de cenouras roídas que tinha deixado para o Pai Natal e as suas renas na noite anterior.