O Vitória é dos clubes com mais jogos na Liga à segunda-feira?

A frase

"Após um levantamento detalhado da agenda da competição, constatamos que o Vitória Sport Clube se encontrará, até à 22.ª jornada, no topo dos clubes com mais jogos efectuados a uma segunda-feira (...)"



Excerto da carta aberta enviada pela AVS à Liga portuguesa de futebol

O contexto

É recorrente a discussão em torno dos horários dos jogos da Liga portuguesa de futebol, tal como são frequentes as promessas do organismo que superintende a prova de ir ao encontro das necessidades e expectativas dos adeptos. Ora, é com base nesse plano de intenções que a Associação Vitória Sempre (AVS), que reúne apoiantes do Vitória Sport Clube, critica a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) pelo excesso de partidas que o clube tem disputado à segunda-feira, dia de trabalho para a maioria dos sócios e adeptos. Em 2022-23, lamentam, os vimaranenses estão mesmo “no topo” da hierarquia.

Os factos

Será mesmo assim? Depende, em rigor, do que se depreender da expressão “no topo”. Sim, o Vitória está no top3 dos clubes com mais partidas realizadas logo no arranque da semana. Não, não ocupa o primeiro lugar da tabela.

Na verdade, não o ocupa em nenhum dos dois cenários considerados pelo PÚBLICO: nas 17 jornadas já disputadas, a liderança pertence ao Gil Vicente, com cinco jogos (o Vitória é terceiro, juntamente com outros quatro clubes, com três partidas); no universo das 22 jornadas que já têm calendário definido, que foi o período considerado pela AVS, no comando isolado está o Desp. Chaves, com seis encontros (neste caso, os vimaranenses integram o lote dos segundos, a par do Estoril e do Gil Vicente).

Em resumo

O Vitória, o quarto clube com melhor média de espectadores no campeonato, é, de facto, um dos mais “castigados” com jogos marcados à segunda-feira, ainda que não figure no primeiro lugar da lista.