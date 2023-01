Belém recebe sindicatos esta tarde. Stop fica de fora

As nove organizações sindicais de professores que, nas últimas semanas, convergiram na greve por distritos, são recebidas, ao início da tarde desta quinta-feira, no palácio de Belém, anuncia a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e confirmou ao PÚBLICO fonte da Presidência da República. Representantes da Fenprof, mas também da Federação Nacional de Educação (FNE) e de sete outros sindicatos têm audiência marcada com Isabel Alçada, conselheira para os assuntos da Educação de Marcelo Rebelo de Sousa. De fora do encontro fica o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), que em Dezembro convocou uma greve por tempo indeterminado.

“Esta reunião vem na sequência do interesse publicamente manifestado pelo Presidente da República em se inteirar das questões que estão a levar os professores a uma luta de dimensão raramente vista, bem como dos professores em fazer chegar as suas posições à Presidência da República”​, explica a Fenprof em comunicado​.

​Na reunião, os sindicatos de professores terão como interlocutor Isabel Alçada, que desde 2016 é consultora para a Educação da Presidência da República e foi ministra do sector entre 2009 e 2011. As organizações sindicais “darão a conhecer as razões por que discordam das propostas do Ministério da Educação para o regime de concursos, informando, ainda, a Presidência da República sobre os demais assuntos” que estão a mobilizar os professores para a greve.

A plataforma que convocou a greve por distritos a partir do dia 16 de Janeiro – e organiza uma manifestação nacional de professores no próximo dia 11 de Fevereiro – inclui a ASPL − Associação Sindical de Professores Licenciados, Fenprof − Federação Nacional dos Professores, Pró-Ordem dos Professores, SEPLEU − Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados, SINAPE − Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação, SINDEP, SIPE − Sindicato Independente de Professores e Educadores e SPLIU − Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades.

De fora da audiência em Belém fica o Stop que, a 9 de Dezembro convocou uma greve por tempo indeterminado, que permite aos docentes fazer greve várias horas por dia, à escolha dos profissionais de educação. Além de professores, este sindicato também representa os funcionários das escolas.

Na segunda-feira, o Stop desafiou o Presidente da República a pronunciar-se sobre a escola pública e “o atentado ao direito à greve”, disse o dirigente sindical André Pestana.



No mesmo dia, foi publicada uma petição online de apelo à intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa na educação, que até à publicação deste artigo já conta com quase nove mil assinaturas. “Se nos ouvir e agir, talvez esse seja um dos momentos históricos da sua Presidência”, escrevem os peticionários.

A audiência das organizações sindicais na Presidência da República acontece no mesmo dia em que os representantes dos professores voltam ao Ministério da Educação, para uma “reunião técnica”​ com o objectivo de esclarecer diversos aspectos da proposta apresentada negocial pela tutela na semana passada.