Vídeo da Força Aérea mostra aeronave que terá largado haxixe na A26

A Força Aérea Portuguesa interceptou na tarde desta terça-feira uma "aeronave suspeita", tendo feito o seguimento e monitorização daquele voo, que acabou por terminar junto a Ferreira do Alentejo.

Segundo o Jornal de Notícias desta quarta-feira, a avioneta largou dois fardos de haxixe em Ferreira do Alentejo, junto à A26, durante a tarde. A GNR deslocou-se ao local e acabou por perseguir o grupo, que largou os pacotes de haxixe para fugir a pé, não tendo sido ainda apanhado.

A Força Aérea detetou ontem uma aeronave em aproximação ao espaço aéreo nacional, sem comunicações e não identificada, ativando de imediato uma parelha de F-16M e um avião P-3C CUP+.



A aeronave terá vindo do Norte de África e entrou no espaço aéreo português "sem comunicações e não identificada", diz a Força Aérea em comunicado, divulgado juntamente com um vídeo da aeronave. Foi seguida por dois caças F-16 da Força Área e um avião P-3C CUP+, e acabaria por aterrar na zona de Ferreira do Alentejo, a 20 quilómetros de Beja.

"Detectada a Sul do Algarve e com rumo a Norte, a Força Aérea de imediato activou uma parelha de F-16M. Em simultâneo, e pelo facto de a aeronave não identificada voar a baixa velocidade e a baixa altitude, foi também empenhado um avião P-3C CUP+", esclareceu o Estado-Maior da Força Aérea (EMFA).

A "aeronave suspeita", como designa o EMFA, foi localizada e seguida pelas autoridades em terra através dos sistemas electrónicos que equipam o avião P-3C CUP+.