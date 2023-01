Ulrich Seidl não deixa o pimba em paz

Um dos nomes que ajudou a instaurar o gelado e perturbante “estilo austríaco”, atrás de Michael Haneke e Michael Glawogger, Ulrich Seidl (Viena, 1952) gosta de puxar a cortina para mostrar tudo o que se esconde por trás da sociedade moderna. É um cineasta que raramente chegou ao circuito comercial português — se não nos falha a memória, só o seu documentário sobre as caves austríacas e a parada de universos que escondem, Na Cave, teve honras de lançamento — mas cujo olhar demorado sobre o lado negro do mundo moderno tem sido ponto de passagem obrigatório no IndieLisboa, e presença regular nos principais festivais de cinema.