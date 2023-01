ADSE quer aumentar preços que paga aos privados para evitar mais saídas das convenções

A ADSE prepara-se para aumentar os preços que paga aos prestadores privados pela segunda vez no espaço de pouco mais de um ano. Mas o parto não está a ser fácil: o Governo demorou um mês e meio a dar luz verde à proposta de revisão da tabela do regime convencionado da ADSE, o subsistema de saúde dos funcionários públicos. Reclamado há meses pelos grupos privados de saúde, o aumento dos valores a pagar por várias consultas, exames e cirurgias visa "recuperar actos e médicos que têm vindo a sair das convenções com a ADSE e evitar mais saídas", explica Eugénio Rosa, que é representante dos beneficiários no conselho directivo deste instituto público.