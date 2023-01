Mais dois portugueses vão receber bolsas do Conselho Europeu de Investigação

Dois projectos portugueses foram seleccionados na última ronda do concurso de 2022 do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês), para receberem uma bolsa de até 150 mil euros, o que totaliza seis seleccionados em Portugal em projectos de ditos de "prova de conceito".

O ERC anunciou esta terça-feira a atribuição de mais 90 bolsas, concluindo a ronda final do concurso de 2022, em que foram seleccionados 366 bolseiros para Prova de Conceito, seis dos quais em Portugal, que vão receber um financiamento complementar de inovação.

Nesta última ronda, foram seleccionados os investigadores Edgar Gomes, do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, em Lisboa, e Luís Pereira, da Universidade Nova de Lisboa.

O projecto de Edgar Gomes é o MusclePlate, uma plataforma muscular e esquelética humana para modelagem de doenças e rastreio de medicamentos de alto rendimento.

O investigador Luís Pereira, por seu lado, viu ser seleccionado para subvenção o projecto EXCELL CELLulose de separadores nanocompostos para a próxima geração de baterias inteligentes.

No âmbito do programa Horizonte Europa, as subvenções para Prova de Conceito – cada uma de um valor que pode ir até 150.000 euros – ajudam os beneficiários de bolsas do ERC a demonstrar a aplicação prática dos resultados de investigações de fronteira, incluindo as fases iniciais da sua comercialização.