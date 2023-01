Abriram as candidaturas ao prémio de Sustentabilidade dos Golden Vines

Os prémios são uma espécie de Óscares do mundo do vinho. Organização procura produtores de “fine wine” com práticas sustentáveis, dos pontos de vista ambiental e social. Candidaturas até 30 de Abril.

Os galardões The Golden Vines são uma espécie de Óscares do mundo do vinho, vão para a terceira edição e, em 2023, serão entregues em Paris. As candidaturas ao Prémio de Sustentabilidade Gucci Golden Vines 2023 já estão abertas e decorrem até 30 de Abril.

"O objectivo deste prémio é identificar e celebrar aquelas adegas que estão a liderar a indústria na arena da sustentabilidade", explica em comunicado a organização. Ao "distinguir as actividades e conquistas" dessas empresas, a Fundação Gérard Basset e a Liquid Icons esperam fazer a ponte entre "produtores que pensam da mesma madeira" e, dessa forma, ajudar a "partilhar as melhores práticas e encorajar a indústria de fine wine a comunicar as suas experiências em sustentabilidade".

A organização está à procura de produtores que tenham ou estejam a melhorar o impacto ambiental da sua produção, seja nas vinhas, seja na adega, nomeadamente olhando para matérias como "a utilização de recursos naturais, a gestão de água e resíduos ou o aumento da biodiversidade, seja através práticas de agricultura regenerativa, orgânica ou biodinâmica".

Os candidatos devem ainda demonstrar o seu compromisso social, quer dentro de portas, quer no que diz respeito à comunidade em que se inserem as suas empresas. E, neste ponto, esclarece-se que serão "reconhecidas iniciativas que apoiem a diversidade na indústria". Devem estar a fazer "uma clara redução da sua pegada de carbono", num esforço "transversal a todos os aspectos do seu negócio" e da cadeia de valor.

Por último, é sublinhado que o júri valorizará também "a inovação" e "investimentos a longo prazo" para pôr em prática tudo o que é enunciado acima.

É convidado a apresentar (e a candidatar) a sua experiência "qualquer produtor de vinho excepcional, com vinhas próprias, em regiões vinícolas cuja qualidade seja reconhecida a nível mundial". O júri focar-se-á nas actividades e conquistas dos últimos 12 meses, mas, lembra a organização, os compromissos em matéria de sustentabilidade "devem fazer parte de uma estratégia de longo prazo". As candidaturas devem ser feitas através do email awards@liquidicons.com.

O júri que decidirá o Prémio de Sustentabilidade é presidido por Adrian Garforth, Master of Wine e um pioneiro na adopção de práticas sustentáveis na indústria do vinho. Esteve ligado à Spier, em Stellenbosch, África do Sul, nos anos 1990, e mais tarde ao grupo Yealands, em Marlborough, Nova Zelândia. Steve Matthiasson, da Matthiasson Wines (Napa, Califórnia), e Hervé Berland, nascido em Bordéus e com 35 anos de experiência na gestão de diferentes casas de vinho francesas, com especial enfoque na questão da sustentabilidade, completam o painel.

Os restantes galardões dos Golden Vines sairão da votação das centenas de profissionais do sector (Masters of Wine, Master Sommeliers e outros especialistas experientes), que, em simultâneo, respondem ao inquérito que está na base do Relatório Global de Fine Wine Gérard Basset, publicado anualmente pela Liquid Icons.

Em 2022, em Florença, Itália, o Prémio de Sustentabilidade Gucci Golden Vines 2022 foi entregue à maison de Champagne Louis Roederer.

Os Golden Vines nasceram para manter vivo o legado de Gérard Basset, Master of Wine, Master Sommelier e Melhor Sommelier do Mundo em 2010, que faleceu inesperadamente em 2019. Os prémios são uma organização da fundação criada depois da sua morte e da Liquid Icons, empresa que estuda a indústria e anualmente publica o tal report.