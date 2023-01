Portugal vai medir as competências dos adultos pela primeira vez

É a primeira vez que Portugal participa na mais abrangente pesquisa internacional sobre as competências cognitivas da população adulta. Nesta segunda-feira vão para o terreno os cerca de cem entrevistadores responsáveis pela aplicação do inquérito central do Programa de Avaliação Internacional de Competências dos Adultos (PIAAC, na sigla inglesa). Os resultados, que só serão conhecidos no final do próximo ano, vão permitir perceber qual o nível dos portugueses no domínio da língua, dos números e das competências digitais.