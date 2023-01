O longo calvário dos políticos investigados que ficam anos sob suspeita

A duração média da fase de inquérito de um processo-crime por parte dos tribunais judiciais de primeira instância era de sete meses em 2021, segundo as estatísticas mais recentes. Mas no caso dos políticos, inclusive com assento no Governo, as investigações do Ministério Público (MP) arrastam-se frequentemente ao longo de anos sem que estes sejam constituídos arguidos ou que se arquive o caso. Complexidade dos crimes, abuso das garantias de defesa e falta de meios do MP são alguns dos factores que explicam a morosidade destes inquéritos, que não se restringe aos políticos, mas se verifica na alta criminalidade em geral, segundo os especialistas ouvidos pelo PÚBLICO.