Os objectos de Auschwitz vão “falar cada vez mais” num futuro sem sobreviventes

Série no canal História é “uma espécie de experiência” para um tempo não muito longínquo. Dá protagonismo não só aos objectos mas às pessoas que os preservam e investigam.

A série documental Auschwitz em 33 Objectos, que se estreia nesta segunda-feira em Portugal no canal História, não é parecida com “o que é típico ou clássico” nos documentários sobre Auschwitz ou o Holocausto, diz Marek Zajac, o presidente do conselho da Fundação Auschwitz-Birkenau.