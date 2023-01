Terra da alegria e da justiça

1. Tinha previsto, para esta crónica, a ressonância actual do texto do Evangelho seleccionado para a Missa deste Domingo, cheio de avisos para a escolha das lideranças de qualquer associação, religiosa ou não. Sem recorrer a todo o passado, a Igreja Católica sofre, hoje, trágicas consequências de não ter sido atenta ao que escondia o carreirismo eclesiástico, finalmente denunciado pelo Papa Francisco. As respostas prontas a um convite, para colaborar nas aventuras de um projecto novo, podem ser comandadas por desejos contrários aos inscritos no convite. O texto é de S. Mateus com paralelos nas outras narrativas evangélicas.