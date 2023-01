Na primeira noite “a sério” de Ronaldo foi Talisca quem brilhou

No primeiro jogo oficial de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, a principal estrela do dia foi Anderson Talisca - futebolisticamente, claro, que no mediatismo e nos holofotes ninguém baterá o português.

Neste domingo, Ronaldo foi titular, foi o ponta-de-lança, foi o dono das bolas paradas e foi até capitão de equipa. Mas foi de Talisca o golo que permitiu ao Al Nassr vencer neste domingo o Al Ettifaq por 1-0, em jogo da ronda 14 da Liga saudita.

Com este resultado, a equipa de Ronaldo volta à liderança do campeonato, que tinha perdido provisoriamente, ficando com 33 pontos, mais um do que o Al Hilal.

Para Talisca, ex-jogador do Benfica, foi o 12.º golo no campeonato, continuando a ser o melhor marcador da prova. Já Ronaldo, que jogou como referência do ataque em Riade, teve alguns disparos, mas quase sempre tortos. O primeiro golo - e a consequente loucura na Arábia - terá de esperar mais uns dias.