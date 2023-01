Ano Novo na China: a maior migração do mundo pode espalhar a covid-19 pelas zonas rurais

Os números de novos casos e de mortes associadas à covid-19 divulgados pelas autoridades chinesas desde o levantamento das restrições sanitárias, no final do ano passado, podem não bater certo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e de diversos epidemiologistas internacionais – que traçam um cenário bem mais grave do que aquele que vem de Pequim. Mas o Governo chinês não esconde, ainda assim, a preocupação com o que aí vem.