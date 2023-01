O golo 1000 de Pelé talvez tenha sido o golo 1001

“Depois do Estádio Mário Filho [Maracanã], todos os campos pequenos se tornam galinheiros irremediáveis.” Para o grande Nélson Rodrigues, não podia ser outro o palco para o 1000.º golo de Edson Arantes do Nascimento que não aquele magnífico estádio carioca que tinha o nome do seu irmão. “O Pacaembu é um galinheiro, o campo do Botafogo, do Fluminense, do Parque Antártica, e centenas de milhares de outros campos obsoletos, são outros tantos galinheiros.” Foi no Maracanã que o rei Pelé celebrou a chegada aos quatro dígitos de remates certeiros, um penálti convertido com a camisola do Santos a 19 de Novembro de 1969, seguido de invasão de campo. Foi esse o golo que ficou cristalizado como o milésimo no Maracanã e contra o Vasco da Gama – que, por coincidência, era o seu “time” do coração.