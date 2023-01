Dani Alves detido após queixa de agressão sexual

O internacional brasileiro Dani Alves foi detido em Barcelona, na manhã desta sexta-feira. O jogador apresentou-se numa esquadra em Barcelona para prestar depoimento, num caso em que é acusado de agressão sexual. A detenção ocorreu nesse mesmo momento, com o jogador a ser transportado para o tribunal de instrução, local onde será ouvido nas próximas horas por um juiz, que decidirá as medidas de coacção.

O caso de alegada agressão sexual teve lugar na discoteca Sutton, em Barcelona, na noite de 30 para 31 de Dezembro. A queixosa acusa o jogador de a apalpar sem consentimento, alegando que Dani Alves chegou a forçar toques em zonas íntimas por dentro da roupa interior.

Acompanhada por amigos, a mulher informou os seguranças da discoteca quanto a estas agressões. Os profissionais activaram o protocolo do estabelecimento e accionaram as autoridades catalãs. Os Mossos d'Esquadra (polícia catalã) recolheram o depoimento da queixosa, que avançaria com uma queixa formal contra o jogador no dia 2 de Janeiro.

A 5 de Janeiro, Dani Alves negou publicamente a acusação feita pela mulher. Em declarações à emissora espanhola Antena3, o jogador confirmou ter estado na discoteca nesse dia, mas negou que o caso de agressão sexual tivesse ocorrido.

O lateral é o terceiro jogador com mais internacionalizações na história da selecção brasileira, somando 41 troféus durante a longa carreira. Esteve no FC Barcelona durante nove temporadas, representando também o Sevilha, a Juventus, o Paris Saint-Germain, o São Paulo e agora o Pumas, equipa do campeonato mexicano.