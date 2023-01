Medina afirma desconhecer investigação e pede ao Ministério Público para ser ouvido

Fernando Medina anunciou esta quinta-feira ter solicitado à Procuradoria-Geral da República (PGR) para ser ouvido no processo em que a Câmara Municipal de Lisboa está a ser investigada por contratos por ajuste directo em 2015, no tempo em que presidia à autarquia e que levou às buscas da Polícia Judiciária na terça-feira.

O ministro das Finanças reafirmou (e repetiu várias vezes) que não tem "conhecimento de nenhuma investigação em curso", nem sequer das "suspeitas" que recaem sobre si, e "nunca" foi ouvido nem "chamado a prestar qualquer esclarecimento neste processo ou noutros que têm vindo a público". Por isso, entendeu que devia colocar-se "à disposição do Ministério Público para ser ouvido relativamente a este processo e a todos os outros" em que esteja a ser investigado e para isso contactou a procuradora-geral da República para anunciar essa disponibilidade.

​"Sou o principal interessado em fazê-lo, em poder contribuir, com o que possa saber, para o esclarecimento integral" da situação, afirmou o actual ministro das Finanças numa declaração aos jornalistas convocados para o ministério. Medina disse ter contactado a Procuradoria-geral da República

O antigo autarca recusa dizer que consequências políticas poderá tirar se for constituído arguido e vinca estar de "consciência tranquila". Não revela, porém se já falou com o primeiro-ministro sobre este assunto - apenas diz que estiveram juntos esta manhã, no Conselho de Ministros - mas sobre Joaquim Mourão, o ex-autarca de Castelo Branco envolvido neste processo é taxativo a dizer que não falou com ele. E vai falar? - quiseram saber os jornalistas. "Eu falo com quem quiser."

Questionado sobre a contratação da empresa de Joaquim Mourão, histórico socialista e ex-presidente das câmaras de Castelo Branco e de Idanha-a-Nova, Fernando Medina confirmou ter assinado o despacho da adjudicação directa à empresa de Mourão e assume a escolha como uma decisão sua.

Argumenta que o despacho que assinou em 2015 "não foi uma contratação avulsa", mas feita no quadro da criação de uma "equipa de missão específica" para acompanhar e coordenar as "muitas obras" que a autarquia então estava a promover na capital - como no eixo das avenidas da República e Fontes Pereira de Melo, no Saldanha, em diversas praças de bairros lisboetas, em Benfica, no Cais do Sodré e Campo das Cebolas.

A Equipa de Coordenação de Investimentos em Infra-estruturas Municipais era liderada por Joaquim Mourão e integrava ainda Bruno Vasconcelos Maia (indicado pelo gabinete de Medina, de quem Maia foi assessor e chefe de gabinete) e Jorge Lavaredas (indicado pelo gabinete do então vereador Manuel Salgado. Questionado pelo PÚBLICO sobre se foi feito algum relatório ou documento que comprove que o contrato de ajuste directo foi cumprido, Fernando Medina disse desconhecer, embora garanta que a equipa "desempenhou a sua missão".