Câmara de Lisboa alvo de buscas em inquérito que envolve Medina

Actual ministro das Finanças era à data dos factos em investigação presidente do município. Em causa está contratação, entre 2015 e 2017, de um histórico do PS, Joaquim Morão, como consultor.

A Câmara Municipal de Lisboa foi esta terça-feira alvo de buscas no âmbito de um inquérito que envolve Fernando Medina, o actual ministro das Finanças, que na altura dos factos que estão em investigação era presidente da autarquia.

A notícia foi avançada pela TVI e confirmada pelo PÚBLICO, que apurou que as buscas foram realizadas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito aberto há vários anos e que corre no Departamento de Investigação e Acção Penal Regional de Lisboa.

Em causa está um caso que o PÚBLICO denunciou em 2018 relativo à contratação pela Câmara de Lisboa, entre 2015 e 2017, dos serviços de consultadoria de um histórico do Partido Socialista, Joaquim Morão, na altura conhecido como autarca modelo, que presidiu às câmaras de Idanha-a-Nova e Castelo Branco.