Inquérito de Estimação: Associação Ajuda Alimentar Cães

No nosso Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda de animais que o mundo deve conhecer. A Associação Ajuda Alimentar Cães resgata animais errantes no Funchal.

A Associação Ajuda Alimentar Cães surgiu em 2014, na Madeira, mas Mariana Nóbrega, que respondeu ao nosso inquérito de estimação, já resgatava “todos os cães que encontrava” muito antes de a fundar.

É uma paixão que vem desde os 14 anos e que partilha com o pai, mas chegou ao ponto em que alimentar mais de uma dezena de animais se tornou complicado, razão pela qual decidiu criar uma página nas redes sociais e pedir ajuda através de doações de ração.

Sem que estivesse à espera, a ajuda chegou depressa e não se ficou só pela alimentação: permitiu que Mariana passasse também a resgatar gatos e fundasse a associação sem fins lucrativos “destinada a lutar pelos direitos e bem-estar de cães e gatos negligenciados”, adianta.

Todos os dias, e com a ajuda da funcionária Luz Leça, vai resgatando cães e gatos que encontra ou que outros sinalizam, como aconteceu com a cadela Girassol.

Apesar de todo este esforço, a associação não tem capacidade financeira para abrir um espaço para acolher todos os animais que estão em tratamento. “Dependemos das clínicas veterinárias”, justifica Mariana Nóbrega.

Sem a participação dos voluntários, que ajudam com a higiene e alimentação, o alcance do trabalho desta associação não seria possível. Depois de os animais estarem recuperados, a última etapa é encontrar-lhes uma família, tarefa que também está a cargo das duas funcionários e voluntários. A Girassol já tem uma e a história desta cadela, Mariana conta-a de seguida.

Foto A Associação Ajuda Alimentar Cães resgata cães e gatos no Funchal Associação Ajuda Alimentar Cães

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Podemos começar por falar na necessidade urgente de fazermos esterilizações massivas, só assim conseguimos combater este flagelo. Além disto, também é importante darmos formação às nossas autoridades e diversas entidades que estão ligadas à causa animal. Temos de saber como agir em qualquer caso de negligência e resgate animal, seja na rua ou em propriedades privadas.

Um caso marcante

Temos vários animais que nos marcaram para sempre. Um deles é a Girassol. Recebi o pedido de ajuda nas redes sociais por parte de uma criança que nos disse que tinha visto uma cadelinha bebé num canto da estrada sem se conseguir mover e muito ferida. Respondi à mensagem e pedi indicações, mas passou um dia e não obtive resposta. Na mensagem, a criança disse-nos em que escola estudava e fui lá com a minha equipa para falarmos com o menino, que nos deu mais algumas indicações do local onde estava a Girassol.

Fomos à procura dela e, passadas duas horas, acabamos por encontrá-la. Ainda estava a respirar, mas estava em muito mau estado e paraplégica. Resgatamo-la e levámo-la à clínica.

Demos-lhe o nome de Girassol, porque a semente cresce em qualquer lugar. Quanto mais o girassol cresce, mais alto ele fica. Sentimos que ela podia florescer, crescer e um dia ser alegre, apesar de ter sido vítima de pancada e de não ver.

Fez muitos tratamentos, muita medicação e muita fisioterapia. Um dia entrei e vi-a tentar dar os primeiros passos. Meses depois conseguia ver alguma sombra. Encontramos uma excelente família em Manteigas, no Continente, e já foi adoptada.

Associação Ajuda Alimentar Cães Contactos: ajudaalimentarcaes@gmail.com Facebook Instagram

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Ao adoptar, a pessoa passa a ter um companheiro para a vida e dá-lhe uma segunda oportunidade de ser feliz. Mas é preciso ponderar muito bem, porque adoptar é um acto de responsabilidade para toda a vida.

As pessoas que estão a pensar fazê-lo têm que ter noção do compromisso que estão a assumir. Durante toda a sua vida vão acontecer vários imprevistos e o animal terá que as acompanhar sempre.

No nosso caso, não damos animais para estarem presos, acorrentados ou para viverem em varandas.

Um projecto que tem que ser conhecido

Sou uma admiradora do incrível trabalho da União Zoófila, em Lisboa. Abrigam cerca de 500 cães e 200 gatos. E gosto do facto de ser uma associação que colabora com outras. Já acolheram dois cães velhinhos resgatados pela Associação Ajuda a Alimentar Cães e conseguiram famílias para ambos.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

O meu pai. Foi ele que me transmitiu todo este amor pelos animais e me ensinou desde pequena a lutar por eles e a não ter medo de absolutamente nada. Não tenho a menor dúvida que esta garra que tenho dentro de mim de falar pelos animais e a não ter medo das consequências deve-se a ele.